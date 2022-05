Finnair karsi kesän Japanin-lentoja ja tähyää länteen Venäjän lentokiellon vuoksi

Venäjän helmikuun lopussa asettama lentokielto 36 maan lentoyhtiöille on voimassa toukokuun loppuun saakka, mutta Finnair on varautunut pitkään sulkuun. Tällä hetkellä lentokiellon vaikutukset on huomioitu sekä kesän että talven liikenneohjelmissa, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.