Nyt kannattaa nauttia, sillä kohta sataa ja viilenee – näin helsinkiläiset pukeutuivat ensimmäisiin kesäpäiviin

Huutosen mukaan yhdellä asulla ei koko viikkoa pärjää, vaan loppuviikosta on hyvä olla mukana kumisaappaat ja lämmintä vaatetta. Kyselimme kesän ensimmäisenä lämpimänä päivänä helsinkiläisten pukeutumisesta, ja miten he ovat varautuneet alkukesän vaihteleviin sääolosuhteisiin.

– On hyvä, että on hame päällä, siitä tulee itselle kanssa kesäinen fiilis. Kesällä minulla on tosi paljon sellaisia asuja, joita tykkään käyttää uudestaan ja uudestaan eri päivinä. On kiva miettiä kesällä asuja ja miltä näyttää.