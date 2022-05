Työn kuormittavuus ajaa työntekijöitä etätöihin – "Pelkästään etänä oleminen näyttää sopivan harvalle"

Kuormittava työ luo vetäytymisreaktion

– Jos ihmiset voivat hyvin töissään ja heillä on sellainen tunne, että kuuluu porukkaan, niin sitten halutaan todennäköisemmin olla useammin toimistolla. Jos taas työ on kuormittavaa, niin silloin tulee sellainen luontainen vetäytymisreaktio. Tämä on iso viesti työpaikoille, että miten miettiä jatkoa.