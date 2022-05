Isojen Quad-maiden johtajat ilmaisivat huolensa Ukrainan tilanteesta – mukana myös Intia

Intia on ollut varovainen kommentoidessaan Ukrainan sotaa. Vaikka Intia on viime vuosina kehittänyt läheisiä suhteita Yhdysvaltoihin ja se on olennainen osa Quad-ryhmää, sillä on pitkäaikainen suhde Venäjään. Venäjä on Intialle merkittävä kauppakumppani. Intian on jopa arvioitu hyötyvän Venäjän ahdingosta.