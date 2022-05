Epäily: Mies yritti viedä varastetun arvoauton Suomesta Venäjälle – jäljet johtavat Norjaan

50 000 euron auto

Rikoksen kohteena olevan Toyota Land Cruiser -henkilöauton hinta Suomessa on noin 50 000 euroa.

Siirretty syyttäjälle

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi henkilöä, joista toinen on henkilöauton kuljettajana toiminut venäläisnorjalainen mies. Toinen vangittu on vapautettu huhtikuussa.