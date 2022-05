Ruoan hinnan nousu iskee seuraavaksi viljaan, lihaan ja maitotuotteisiin, ennakoi Luke – kotitalouksille jopa 500 euron lisälasku

Alkuvuonna ruoan hintaa on nostanut erityisesti kahvin, kalan ja vihannesten kallistuminen. Kahvin hinta oli helmikuussa kolmanneksen korkeampi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Öljy- ja valkuaiskasvien tuontia Venäjältä pitäisi pystyä korvaamaan

Viljan suhteen Suomi on melko omavarainen, mutta viime vuoden heikon sadon vuoksi osa kotimaan kulutuksesta on katettu varastoilla. Sen sijaan öljy- ja valkuaiskasvien kysyntä on ylittänyt Suomessa tarjonnan jo pitkään. Soijapavusta, rapsista ja auringonkukasta puristetut rouheet ovat suhdannekatsauksen mukaan eläintuotannossa välttämättömiä.