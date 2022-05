Kuvat paljastavat, miten surkeaan kuntoon Tampereen paraatipaikalla oleva Kirsi Kunnaksen nimikkopuisto on päässyt – nyt siihen on tulossa muutos

Tampereen paraatipaikalla oleva Tiitiäisen satupuisto on ollut jo vuosia surkeassa kunnossa.

Puisto sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, ja se on tehty hiljattain edesmenneen Kirsi Kunnaksen nimikkopuistoksi.

Puisto on kärsinyt ilkivallasta.

Ihanalla paikalla Tampereen Näsinpuistossa, mäen laella sijaitseva Tiitiäisen satupuisto on Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuun runoihin perustuva teemaleikkipaikka. Tiitiäisen satupuisto on valmistunut 2013, ja se on ollut säännöllisen ilkivallan kohteena.