Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta lahjoittajista on pulaa – ruokajaosta vastaava: "Jossain vaiheessa joudumme käännyttämään ihmisiä pois"

Kello on puoli kuusi toukokuisena iltana Turun Varissuolla. Uusipesula-seurakunnan oven taakse on jo kertynyt kymmenien, jopa yli sadan metrin jono. Se kiemurtelee ohi huoltoaseman ja kaartaa talon toiselle puolelle.

Osa jonottajista istuu seinustalla ilta-auringossa. Ihmisillä on mukanaan kasseja, joihin he odottavat saavansa täytettä.

Avulle on tarvetta. Ruoka-apua tarvitsevien määrä kasvaa nimittäin vauhdilla. Turun seudulla ruoka-apua jakavan Operaatio Ruokakassin mukaan pelkästään heillä avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut vuodessa jopa viidenneksellä.

– Ulkona on aina jonossa 400:sta jopa 700:aan ihmistä. Väkimäärä on lisääntynyt, paljon on avun tarvitsijoita. Ihmisillä menee huonommin taloudellisesti, sanoo Uusipesula-seurakunnan ruokajaoista vastaava Petri Peippo. Hän on myös Operaatio Ruokakassin hallituksen jäsen.