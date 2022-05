Britannia pidättää Ruandaan lähetettävät turvapaikanhakijat – ensimmäinen joukko siirretään Afrikkaan lähiviikkoina

Britanniassa on alettu pidättää turvapaikanhakijoita, jotka maa aikoo lähettää Ruandaan. Britannian sisäministeriö on vahvistanut, että kaikki Ruandaan lähetettävät turvapaikanhakijat on pidätetty. Aiheesta kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).