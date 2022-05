Turkki löi tiskiin viisi ehtoa Ruotsin Nato-jäsenyydelle – Suomelle ei asetettu ainakaan vielä vastaavia ehtoja

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustava Turkki on julkaissut listan vaatimuksista Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle.

Kaikkiaan listassa on viisi kohtaa. Ne liittyvät Turkissa terroristisiksi järjestöiksi luokiteltujen organisaatioiden rahoittamiseen ja tukemiseen.

Turkki on aiemmin väittänyt, että Ruotsi olisi aseistanut Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja tukenut kurdijärjestö YPG:tä. Turkki vaatii, että Ruotsi lopettaisi organisaatioiden aseistamisen ja lakkaisi vastaanottamasta YPG:n jäseniä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin johtama Turkki on kertonut aikaisemmin suhtautuvansa sekä Suomen että Ruotsin Nato-jäsenyyksiin kielteisesti ainakin osittain samoista syistä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Erdoğan on muun muassa sanonut, että Suomessa ja Ruotsissa on monia "terrotistijärjestöjä".