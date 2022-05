Tekonurmikenttien kumirouhetta kulkeutuu isoja määriä lähiympäristöön – sadat jalkapallokentät kaipaavat kunnostusta

Suomessa on tämän vuoden loppuun mennessä arviolta noin 450 jalkapallokenttää, joissa täyteaineena on autonrenkaista valmistettu kumirouhe. Ongelmalliseksi kumirouhe muodostuu kulkeutuessaan luontoon, sillä sen on todettu olevan mikromuovin lähde ja mahdollinen ympäristöuhka.