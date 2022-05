Lähes 30 vuotta vanha mysteeri on selvinnyt – 68-vuotiaalle elinkautinen Ilpo Härmäläisen murhasta: "Rikos osoittaa poikkeuksellista kylmyyttä"

Käräjäoikeus: Tuomitulla oli aikaa ja välineet murhaan

Vainajasta löytyi kaksi luotia ja niiden osia. Lehdon tekoaikaan omistama Colt-revolveri on oikeuden mukaan ollut soveltuva Härmäläisen surma-aseeksi. Käräjäoikeus katsoo todennäköiseksi, että Härmäläistä on ammuttu .357 tai .38 kaliiperin lyijyluodeilla.

– Kaliiperin .38 special patruunaa käytetään tarkkuusammuntaan, koska niissä on tyypillisesti pienempi rekyyli, ne ovat siten miellyttävämpiä ampua, hiljaisempia ja halvempia. Kaliiperin .357 patruunoissa teho ja läpäisykyky on suurempi ja ne ovat yleensä täysvaippaisia. Kyseisenlaiset patruunat sopivat molemmat Lehdon Colt- revolveriin, oikeus lausuu.

Lehto on väittänyt olleensa tekohetkellä taksilla tai julkisella kulkuneuvolla Raisiossa huoltoasemalla tapaamassa tuttavaansa. Hänen oma autonsa oli tapahtuma-aikaan lainassa lähisukulaisilla näiden ulkomaanmatkalla. Tuttava on kertonut todistajana, että Lehto oli pyytänyt häntä merkitsemään kalenteriinsa totuudenvastaisesti ajankohdan, jolloin Lehdolla olisi ollut tapaaminen hänen kanssaan. Syyksi Lehto oli ilmoittanut taloudelliset syyt tai epäselvyydet.

Lehtoa ei oltu vielä kuitenkaan tuolloin epäilty mistään talousrikoksesta, joten käräjäoikeuden mielestä on uskottavaa, että Lehto on suunnitellut tapaamisen alibikseen Härmäläisen surman toteuttamisen ajankohdaksi.

Todistajien mukaan Lehto ei ollut koskaan liikkunut julkisilla kulkuneuvoilla ja erittäin epätodennäköisesti taksillakaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus näkee, että Lehto on pyrkinyt rakentamaan ”jalkamiehenä” olemisen osaksi alibiaan. Hän on myös todennäköisesti järjestänyt lähisukulaistensa lomamatkan ajankohdaksi, jolloin hän toteuttaisi Härmäläisen surmaamisen.

– Arvioitaessa ylipäätään Lehdon kertomuksen uskottavuutta, se on muuttunut jatkuvasti eri kuulemiskertojen välillä ja sisältänyt useita väitteitä ja seikkoja, jotka eivät ole voineet pitää paikkaansa kuten edellä on todettu. Lehto ei ole kyennyt selvittämään uskottavasti liikkumisiaan aikavälillä kello 12.15 – 14.10, käräjäoikeus lausuu.

Motiivina oli estää talousrikoksen paljastuminen

- Lehdon on onnistunut houkutella Härmäläinen purjeveneelleen mahdollisesti katsomaan jotain saaristokohdetta ja pyytäen Härmäläisen apua kiinteistökauppaa suunniteltaessa. Jo edeltävästi hän on valmistautunut selvittämään uskottavalla tavalla mahdollisille ulkopuolisille havaitsijoille syyn yhteiselle purjehdukselle lähtemiselle. Hän on käynyt pankissa neuvotteluja keksimänsä kiinteistöprojektin rahoittamisesta.

Oikeus pohtii, että surmaamisessa ja ruumiin hävittämisessä käytetyistä välineistä ankkuri ketjuineen, köysi, jätesäkit ja teippi ovat sellaisia, joita purjeveneellä on saattanut olla valmiina käytettävissä, mutta ainakin aseen Lehto on ottanut mukaan kotoaan.

– Oikeuslääketieteelliset havainnot tukevat päätelmää, että Härmäläinen on kuollut välittömästi, minkä vuoksi verenvuoto on ollut vähäistä. Ruumis on myös paketoitu ja hävitetty välittömästi, joten on oletettavaa, ettei veneeseen ole ehtinyt edes jäädä vainajan tai vainajan veren hajua, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiossa mainitaan.