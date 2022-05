Kohta Suomessa voi olla tarjolla entistä enemmän ulkomailta tuotua ruokaa – hintojen nousu ajaa osan ihmisistä ostamaan kaupan halpamerkkejä

Ruuan kallistuminen näkyy jo asiakkaiden ostoslistassa. Kahvia, kalaa, vihanneksia ja lihaa on kulutettu alkuvuonna selvästi vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Ruokakassin sisältö on muuttumassa ainakin osalla kuluttajista edullisempaan suuntaan.

Ruuan kallistumisen ennustetaan jatkuvan kiihtyvää tahtia loppuvuonna, ennustaa Luonnonvarakeskus.

Hintojen nousu pakottaa osan kuluttajista tarkempiin valintoihin, sanoo tutkimuspäällikkö Hanna Karikallio Luonnonvarakeskuksesta.

– Suurimmalle osalle kuluttajista tämä ei ole ongelma, mutta tietysti osalle on. Ruokakaupan tulee varautua siihen, että kuluttajat siirtyvät edullisempiin tuotteisiin.

Hintojen nousu on jo itseasiassa näkynyt kuluttajien ostosvalinnoissa.

Mistä tämä kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto?

– Kyllä se kertoo hintajoustoteoriasta, joka näkyy nyt käytännössä. Jos tuotteen hinta kallistuu merkittävästi, niin kuluttajat joko vähentävät ostamista tai etsivät vaihtoehtoisen tuotteen tilalle.

Ostaminen on vähentynyt varsin laajasti. Mitä suomalaiset sitten syövät?

– Varmasti on heitä, jotka eivät ole muuttaneet ostokäyttäytymistä millään tavalla. Osa kuluttajista on puolestaan hakenut kallistuneen tilalle korvaavaa tuotetta. Esimerkiksi jos on aiemmin syönyt kokolihaa, niin se on voinut vaihtua jauhelihaan tai leikkeleissä edullisempaan vaihtoehtoon. Selvästi hinta on saanut aikaan muutoksia joidenkin kuluttajien ostoskoreissa.

Lisääntyykö myös punaisilla liputettujen ruokien kysyntä?

– Niihin on jo kohdistunut aika paljon kysyntää. Kuluttajat ovat ymmärtäneet, että ne eivät ole mitenkään huonompia tuotteita, vaan niitä pystyy hyvin käyttämään ja syömään. Itseasiassa ruokakaupan hävikki on laskenut parina vuonna ihan merkittävästi ja luulen, että myös kodeissa hävikki voi nyt pienentyä.

Entä ryhtyykö yhä isompi joukko tarjousten metsästäjiksi?

– Uskon, että kuluttajat katsovat entistä tarkemmin mitä ostavat. Vielä en osaa sanoa lisääntyykö tarjousostaminen tai tapahtuuko muutosta muutoin edullisempien tuotteiden suuntaan.

Siirtyykö ostaminen kaupan omiin halvempiin merkkeihin?

– Siitä saadaan tietoa varmaan vähän myöhemmin, mutta varmasti osa kotitalouksista joutuu tahtomattaan tekemään valintoja. Näin siksi, että ruuan lisäksi myös polttonesteet ja energia ovat kallistuneet. Vaikutukset voivat tulla kotitalouksille montaa kautta.

Tuleeko suosiotaan kasvattaneesta broilerista kauppojen sisäänheittotuote kahvin sijaan?

– Punaisen lihan kulutus on, lähinnä ilmastonmuutokseen liittyen, laskenut. Samaan aikaan broilerin kulutus on kasvanut vahvasti jo pitkään. Vaikea sanoa mikä olisi jatkossa tällainen sisäänheittotuote. Kyllähän se kahvi on varmaan edelleen. Tarjoushinta vaan on jatkossa kalliimpi.

Lisääntyykö ruuan tuonti ulkomailta kuten Luken tämän päiväisessä ennusteessa uskotaan?

– Kotimaisuusaste on kyllä varsin korkea ruokakaupoissa ja asiakkaat ovat suosineet suomalaista. En usko merkittävään tuontiruuan kasvuun, mutta tottakai kullakin kaupan ketjulla on oma valikoimansa ja hinnoitelustrategiansa ja siltä pohjalta he päätökset tekevät. Onko se kotimaista vai ulkomaista, niin kuluttajahan sen viimekädessä ratkaisee.

Merkittävä hintojen nousu muuttaa yleensä myös kuluttajien käyttäytymistä, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto. Kuva: Markku Rantala / Yle

Ruuan volyymimuutokset perustuvat tammi-maaliskuun lukuihin. Pääsiäinen sattui vuosi sitten samalle kvartaalille - tänä vuonna puolestaan huhtikuulle. Onko sillä vaikutusta?

– Kyllä. Pääsiäinen on ruokakaupan toiseksi suurin sesonki, joten se vähän vääristää. Yleiskuva kuitenkin on, että myynnin kehitystä ja kappalemäärien laskua selittää tällä hetkellä hintatason nousu. Saamme selkeämmän kuvan tilanteesta elokuun alussa, kun julkistamme huhti-kesäkuun tuoteryhmäkohtaiset ostotiedot. Siinä on sitten pääsiäisen ajoittumisen vaikutukset eliminoitu.

Entäpä miten tilastoissa näkyy korona-ajan valmisruokabuumin vaihtuminen työpaikkaruokailuun ?

– Vertailtavuutta viime vuoteen heikentää se, että työpaikkaruokailu ja ravintolasyöminen on avautunut. Valmisruokien ja valmisaterioiden ostaminenkin on kasvanut ja perusraaka-aineiden ostaminen vähentynyt. Hintojen nousun vaikutuksia tullaan kyllä alalla seuraamaan tänä vuonna hyvin tarkasti.

Kala ja äyriäiset ovat kallistuneet voimakkaasti. Se on näkynyt alkuvuonna myynnin volyymin merkittävänä laskuna. Kuva: Tiina Jutila / Yle

