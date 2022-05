Transnainen Alexus Braxton julisti elävänsä ilman pelkoa, viikkoa myöhemmin hänet murhattiin – viharikokset ja syrjintä lisääntyvät USA:ssa

Miamissa osoitettiin 10. huhtikuuta mieltä Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia ja tämän hyväksymää lakia vastaan. Vastustajien "Don't say gay or trans"-kielloksi nimeämä laki kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertomisen nuorimmille koululaisille.

Transihmisiä murhattiin viime vuonna Yhdysvalloissa ennätysmäärä, lähes 60. Puolentoista vuoden aikana eri osavaltioissa on esitelty yhteensä yli 600 vähemmistöjen oikeuksia rajoittavaa lakihanketta.

Floridalainen hiusstylisti Alexus Braxton julkaisi 28. tammikuuta 2021 Facebookissa päivityksen, jossa hän kertoi elävänsä hyvää elämää ilman pelkoa. Tekstin yhteyteen hän oli liittänyt kaksi kuvaa, joista toisessa hän on 15-vuotias teini ja toisessa 45-vuotias ylpeä transnainen.

Viikkoa myöhemmin hänet löydettiin murhattuna kodistaan Miamissa. Poliisi ei ole pystynyt selvittämään raa’aksi kuvailtua rikosta tai sen motiivia.

Alexus Braxton oli yksi niistä ainakin 57:stä transihmisestä, jotka joutuivat Yhdysvalloissa viime vuonna henkirikoksen uhriksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavan Human Rights Campaignin (HRC) ylläpitämän henkirikostilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime vuosi oli Yhdysvalloissa kautta aikain synkin.

Väkivallan kohteina ovat varsinkin mustat transnaiset, sillä heidän osuutensa kaikista tapetuista transihmisistä on 66 prosenttia. HRC ei pysty sanomaan kuinka suuri osa henkirikoksista täyttää viharikoksen tunnusmerkit, sillä moni rikoksista jää ratkaisematta tai poliisin tilastointi on puutteellista.

Transihmisiin kohdistuvat henkirikokset ovat jatkuneet myös tänä vuonna, ja kevään aikana on HRC:n tilaston mukaan surmattu jo ainakin 14 ihmistä.

Tuorein tapaus on toukokuun 14. päivältä, jolloin Nedra Sequence Morris ammuttiin Floridan Opa-lockassa. HRC:n muistokirjoituksessa viitataan Floridassa kiihtyneeseen transvastaiseen retoriikkaan.

Vähemmistöjen oikeuksien rajoittamiseksi lakihankkeiden vyöry

Lukuisissa Yhdysvaltain osavaltioissa on säädetty tai yritetään säätää transihmisten oikeuksia merkittävästi heikentäviä lakeja.

HRC:n tilaston mukaan viime vuonna erilaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistettuja lakihankkeita oli vireillä 35 osavaltiossa yhteensä 268 kappaletta. Tänä keväänä lakihankkeiden ajaminen on vain kiihtynyt, sillä kevään aikana uusia esityksiä on tehty jo 36 osavaltiossa yhteensä 336 kappaletta.

Lainsäätäjien erityisenä kohteena ovat olleet transtytöt. Ehdotetut tai jo hyväksytyt lait vaihtelevat wc-tilojen ja pukuhuoneiden käytön rajoittamisesta kilpaurheiluun osallistumisen estämiseen, kouluopetusta rajoittaviin kieltoihin ja lääketieteellisen hoidon rajoittamiseen.

Ohion osavaltion pääkaupungissa Columbuksessa osoitettiin 25. kesäkuuta 2021 mieltä transtyttöjen ja -naisten pääsyn urheilujoukkueisiin estävää lakia vastaan. Kuva: Stephen Zenner / AOP

Esimerkiksi Floridassa on hyväksytty laki, joka kieltää kouluja kertomasta alle kymmenvuotiaille lapsille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta (siirryt toiseen palveluun). Vastustajat ovat kutsuneet kieltoa muun muassa "Don't say gay or trans"-laiksi.

Lakien lisäksi poliitikot puuhaavat erilaisia määräyksiä ja ohjeistuksia. Esimerkiksi Texasissa vanhempia on uhattu pahoinpitelysyytteellä, jos he sallivat lapsensa aloittaa sukupuolenkorjausprosessin.

Republikaanikuvernööri Greg Abbott on määrännyt muun muassa opettajat tekemään ilmiannon tällaisista vanhemmista (siirryt toiseen palveluun). Määräyksen toimeenpano on toistaiseksi keskeytetty tuomarin määräyksestä.

Yhdysvaltain senaatissa viisi republikaanisenaattoria on vaatinut lastenohjelmiin ennakkovaroitusta (siirryt toiseen palveluun), mikäli ohjelmassa on mukana sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin liittyvää sisältöä. Eri osavaltioissa on myös laadittu listoja kirjoista, jotka pitää poistaa koululaisten saatavilta.

Osa sadoista lakihankkeista kaatuu käsittelyn aikana tai eri oikeusasteissa, mutta monet niistä ovat läpäisseet osavaltioiden päätöselimet. Demokraattipresidentti Joe Biden on tuominnut jyrkästi tällaiset lait.

– Vihamielisiä lainsäädännöllisiä hyökkäyksiä LGBTQI+ -yhteisömme jäseniä vastaan ei voi hyväksyä Yhdysvalloissa tai missään muuallakaan. Ne kannustavat syrjintään ja voivat lietsoa väkivaltaa. Ne pohjautuvat samanlaiseen tietämättömyyteen ja suvaitsemattomuuteen, jota näemme ympäri maailmaa, Biden jyrähti lausunnossa (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tässä kuussa.

Myös lukuisat yritykset ovat nousseet vastarintaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjiviä lakihankkeita ja kieltoja vastaan. Kenties tunnetuin esimerkki niistä on viihdejätti Disney, joka on saanut joidenkin floridalaispoliitikkojen vihat niskaansa asetuttuaan vastustamaan "Don't say gay"-lakia (siirryt toiseen palveluun).

Viharikokset yhä yleisempiä Yhdysvalloissa

Samaan aikaan yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin kiihtymisen kanssa myös viranomaisten tilastoihin päätyvät viharikokset ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa. Liittovaltion poliisin FBI:n tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuonna 2020 uhrin sukupuoli-identiteettiin liittyvät viharikokset lisääntyivät 30 prosenttia.

Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyviä viharikoksia oli runsas viidennes kaikista tapauksista.

Kaikkien viharikosten määrä nousi tuolloin Yhdysvalloissa korkeimmalle tasolleen kahteen vuosikymmeneen. Yhteensä viharikostapauksia rekisteröitiin noin 8 000, joissa oli kyse yhteensä yli 11 000 rikoksesta. Yhteen tapaukseen voi liittyä useita eri rikosnimikkeitä. Tilastoon merkittiin muun muassa murhia, raiskauksia, pahoinpitelyitä ja häirintää.

Viharikosten todellisen kokonaismäärän arvioidaan olevan paljon FBI:n tilastoa suurempi. Eri puolilta maata toimitettavat tilastot ovat puutteellisia, sillä viharikosten tilastoiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Myös uhrit voivat olla haluttomia raportoimaan viranomaisille vihamotiivista.

Miamin Ocean Drivelle pystytetty kyltti vaati suojelua translapsille 19. syyskuuta 2021. Kuva: Michele Eve Sandberg / AOP

Human Rights Campaignissa työskentelevä Jared Todd sanoo Ylelle sähköpostihaastattelussa, että viharetoriikka transyhteisöä kohtaan lisää vihaa ja väkivaltaa. Tietyille ihmisille poliitikkojen puheet ja mielipiteitä jakavat lainsäädäntöhankkeet toimivat rohkaisuna ryhtyä tekoihin.

– Poliitikot, jotka ovat lainsäädännön ja ilkeän retoriikan avulla päättäneet hyökätä transyhteisöä, erityisesti nuoria ja perheitä, vastaan käyttävät valta-asemaansa vedotakseen äärikannattajiinsa, Todd analysoi.

Viha ja väkivalta lisääntyneet myös Suomessa

Vihapuhe aiheuttaa vähemmistöstressiä, jolla on tutkitusti kielteisiä vaikutuksia kehon ja mielen terveyteen, ihmissuhteisiin sekä minäkuvaan, varsinkin jos ei ole riittäviä suojaavia tekijöitä (siirryt toiseen palveluun), sanoo Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sosiaaliohjaaja Enni Happonen.

Transihminen Yleiskäsite henkilöille, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa syntymähetkellä määritellystä sukupuolesta tai siihen liitetyistä ominaisuuksista.

Transihmisiä ovat esimerkiksi muunsukupuoliset ja transsukupuoliset. Lähde: Seta

– Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kampanjointi sukupuolivähemmistöjä kohtaan voi aiheuttaa pelkoa, huolta ja ahdistusta omasta tilanteesta. Pelkotilat voivat aiheuttaa kehollista hälytystilaa ja ylivalppautta, tilanteiden välttelyä, vihaa ja turhautumista, sekä arvottomuuden ja häpeän tunteita, Happonen sanoo.

Tutkimusten mukaan (Tutkimuskatsaus pdf-tiedostona) (siirryt toiseen palveluun) transnuorilla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoiset ajatukset ja itsemurhayritykset ovat yleisempiä kuin muilla nuorilla. Happonen kuitenkin painottaa, että transihmisyys itsessään ei aiheuta psyykkistä epätasapainoa. Kun lapsi saa harrastaa ja ilmentää omaa sukupuoltaan haluamallaan tavalla, on hänellä yhtä hyvät mahdollisuudet toteuttaa itseään kuin muillakin lapsilla ja nuorilla.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ne lapset ja nuoret, jotka saavat tehdä sosiaalisen transition, eli tulevat kohdelluiksi oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti, omaavat yhtä hyvän psyykkisen hyvinvoinnin kuin muutkin.

Happosen mukaan vihapuhe ja väkivalta ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa. Seta on huolestunut viharikosten aliraportoinnista ja translapsiin ja -nuoriin kohdistuvasta kiusaamisesta ja häirinnästä Suomessa. Happonen sanoo, ettei syrjintäsuoja käytännössä toteudu eikä tasa-arvon edistämistä toimeenpanna riittävän tehokkaasti.

– Esimerkiksi Setan kouluvierailuja pyritään estämään, nuorten oikeutta itsemäärittelyyn ei kunnioiteta ja lasten oikeutta tietoon sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta kyseenalaistetaan.