Kädenvääntö Suomen viimeisestä julkisesta Lenin-patsaasta otti uudet kierrokset – nyt pohditaan, oliko patsaslahjoituksen tavoite alistaa naapurimaita

Jo kertaalleen rauhaan jätetty Lenin-patsas saatetaan sittenkin siirtää varastoon Kotkassa. Kaupungin päätöksenteossa on etenemässä esitys, jonka mukaan patsas poistettaisiin katukuvasta ja annettaisiin Kymenlaakson museon kokoelmiin.

Kaupunkirakennelautakunnalle menevissä perusteluissa todetaan kuitenkin, ettei tämäkään ratkaisu ole täydellinen. Esitystä on valmistellut kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen .

– Viime kädessä on mahdotonta esittää patsaan käsittelyyn yhtä ainoaa vaihtoehtoa, joka olisi perusteiltaan ylivoimainen. Siksi kyse on myös toiveiden takana olevien tarpeiden tasapainon hakemisesta. On tutkittava, voiko asiaa ratkaista siten, että näitä syviä tarpeita ei loukata liiaksi, kerrotaan perusteluissa.