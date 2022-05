Turun sataman uuden matkustajaterminaalin arkkitehtuurikilpailu ratkesi – tältä tuleva terminaali näyttää havainnekuvissa

Tuomariston mielestä voittajaehdotuksessa on lennokkuutta ja liikettä. Arkkitehtuuri perustuu vinoihin kolmiomaisiin pintoihin, teräksen, lasin ja alumiinin leikkiin. Muodossa on merellistä symboliikkaa. Myös vertauskuva japanilaiseen paperiveistokseen on tuomariston mukaan viehättävä.

Kuva: PES-Arkkitehdit Oy