DHANBAD/JHARIA Näky on kuumottava mutta tavanomainen Jharian hiilikentällä itäisessä Intiassa.

Jhariassa palaa hallitsemattomasti maan alla ja liekit yltävät paikoitellen maan pinnalle saakka. Tulta on käytännössä mahdoton sammuttaa.

Jatkuvasta tulipalosta huolimatta alueen köyhät ihmiset kaivavat käsin hiiltä myyntiin, koska heillä ei ole parempaakaan elinkeinoa. Hiilen kerääminen kaivoksilta on laitonta.

– Jos poliisit tulevat, he vievät hiilemme. Silloin menetämme päivän työn, Devi sanoo.

Työskentelyolot ovat ankarat. Ilma on pölyistä. Aurinko porottaa. Lämpötila hiostaa noin 40 asteessa.

– Työ on vaarallista. Kuopan seinät voivat romahtaa milloin vain, Devi toteaa.

Kun hiiltä on irronnut riittävästi, Devi ja sukulaisnainen Kumila keräävät palat koreihin ja kantavat ne päänsä päällä avolouhoksen rinnettä ylös tasaiselle maalle.

Intia lupasi kasvattaa hurjasti uusiutuvien käyttöä

Kivihiili pyörittää Intian taloutta ja tuo leivän hiilenkerääjille ja miljoonille muille intialaisille. Hintana on, että hiilen polttaminen voimaloissa lämmittää maapallon ilmastoa.

Noin 1,4 miljardin asukkaan Intia tuottaa tällä hetkellä sähköstään runsaat 70 prosenttia kivihiilellä. Jättivaltion energiaratkaisuilla on merkitystä koko maailmalle.

Välikäsi kauppaa hiilen kuluttajille

Dhanbarti Devi myy keräämänsä hiilet avolouhoksella päivystäville nuorille miehille. He ovat hiilenvälittäjiä.

Yksi nuorukaisista on 20-vuotias Sagar Khan . Hän kertoo työskennelleensä hiilenvälittäjänä 14-vuotiaasta lähtien.

Polttoaine on kallistunut, ja raskaiden säkkien kuljettaminen moottoripyörällä on hankalaa. Poliisi saattaa pysäyttää matkalla ja vaatia rahaa. Khanin mukaan poliiseille on pakko maksaa, jotta tilanteesta pääsee pois.