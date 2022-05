Ruuben Von Kingi, Hölökkä, Dolly Ding Dong ja muut sairaalaklovnit ovat hälventäneet pienten potilaiden pelkoja jo 20 vuotta

– Ruuben Von Kingi on aika fiksu, tilannetajuinen, sellainen smooth ja aika cool. Asiallinen, ei varsinkaan hölmöile – useastikaan.

Sairaalaklovnien työsarka on moninainen, mutta ehkä tärkein tehtävä on auttaa purkamaan leikkaukseen tai muuhun operaatioon menevän lapsen jännitystä.

Ruuben Von Kingi on Markus Kaustellin mukaan ihan asiallinen klovni.

Klovnivuosilta Markus Kaustellin mieleen on jäänyt erityisesti alle 2-vuotias potilas, joka nyyhki pelokkaana vanhempansa sylissä päiväkirurgisella osastolla. Häntä oltiin jo viemässä operaatioon, kun yksi klovnien maskoteista, Sairaalahiiri, riensi lohduksi.

– Leikimme hiiren kanssa, ja hän unohti pelon. Siitä tuli sellainen juoksukilpailu, että hiiri kulki edellä ja lapsi juoksi perässä, ja näin päästiin ihan saliin asti. Lapsi oli unohtanut kokonaan, missä tilanteessa on ja oli lopulta ihan että jees, nyt ollaan menossa, kertoo Markus Kaustell.

Klovni Hölökkä: "Emme klovneina koskaan näe lasta sairauden kautta"

Suomen ensimmäiset sairaalaklovnit aloittivat kierroksensa Helsingin Lastenklinikalla 20 vuotta sitten. Pian toiminta laajeni Turkuun ja Tampereelle, sittemmin myös Kuopioon ja Ouluun. Viimeiset kymmenen vuotta toiminta on ollut valtakunnallista, ja nykyisin jokaisella yliopistollisella sairaalalla on oma klovnitiiminsä.

Kuopiossa klovnikaksikko Lempi Räyhäpää ( Elina Selamo ) ja Dolly Ding Dong ( Helena Leminen ) hauskuttivat potilaita tiistaina sairaalan pääaulassa . Kuopion yliopistollisen sairaalan osastoilla klovnit ovat kiertäneet jo yli 14 vuotta, ja nykyään KYSin klovnivahvuus on viisihenkinen.

Lehtolan mielestä lasten – tai oikeastaan kaikenikäisten – maailmaan kuuluu leikki ja leikillisyys, siksi sairaalaklovnin tärkein tehtävä on lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen.

– Me emme klovneina koskaan näe lasta sairauden kautta, vaan näemme aina terveen lapsen sairauden tai tilan takana.

– Se on mielestäni tosi tärkeää. Harvoin lapsi voi päättää täällä sellaisista asioista, jotka on pakko tehdä. Toimenpiteille tai tutkimuksille ei voi sanoa ei. Klovnille on minun mielestä lupa sanoa myös ei, Hirvenmäki painottaa.