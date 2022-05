Konkarivalmentaja Risto Dufva toivoo Suomi-Ruotsi -finaalia sunnuntaille: "Suomi on vahva suunnannäyttäjä"

Jääkiekon MM-kotikisat houkuttelevat paikalle kisaturisteja, mutta myös alan ammattilaisia. Yksi heistä on Suomen A-maajoukkueen valmennustiimissä itsekin vuosia toiminut mikkeliläinen Risto Dufva .

"Suomi kehityksen keulassa"

Konkarivalmentaja laittaa ilolla merkille sen, että Suomen jääkiekkotekeminen on edelleen edelläkävijän roolissa.

– Meillä on edelleen laadukas ja vahva maajoukkuetoiminta. Kyllä täällä tasoerot on tulleet esiin. Suomi on vahva suunnannäyttäjä.