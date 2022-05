Herätys: Texasissa vakava kouluampuminen | Salamökin rakentanut voi kärähtää ilmakuvista | Miellyttävä musiikki laskee stressihormonin määrää

Texasissa kouluampuminen – 19 lasta, opettaja ja ampuja kuollut

22 ihmistä on kuollut peruskoulussa tapahtuneessa joukkoampumisessa Uvalden kaupungissa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertovat viranomaislähteet. Texasin julkisen turvallisuuden viraston edustajan mukaan ampumisessa on kuollut 19 lasta. Lisäksi kuoli kolme aikuista, joista yksi on kouluun hyökännyt 18-vuotias mies.