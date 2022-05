Metallinpaljastin tekee kaikenikäisistä aarteenetsijöitä – Antti Tuomisen paras löytö on satavuotias huulipunakotelo

Toimittaja Anne Elhaimer lähti Antti Tuomisen kanssa maastoon metallinetsimen kanssa, ja samalla selviää myös, mikä on Antin arvokkain löytö.

Tasainen piippaus paljastaa maassa lojuvan kolikon, metallinetsijöiden vakiokauraa. Joskus kolikot ovat uudempia, mutta on Antti Tuominen nostanut maasta 1600-luvun rahankin.

– Vanhat kolikot ovat aika yleisiä, ja välillä seassa on harvinaisempiakin. Aina on sitten joku, joka nostaa sen hopeakolikon, sanoo Tuominen, Etelä-Pohjanmaan metallinetsijöiden puheenjohtaja.

Tuomisen toistaiseksi tärkein löytö on arviolta sata vuotta vanha huulipuna hienossa kotelossa. Myös kolikot lämmittävät aina.

Tunnistusapua saa toisilta harrastajilta

Laji on eri-ikäisten aarteenetsintää, ja mukana on paljon aikuisiakin. Välillä ainoa saalis on haamupiippi: ääni kuuluu, mutta mitään ei löydy.