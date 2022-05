The New Yorker esittelee näyttävästi suomalaisvalokuvaaja Iiu Susirajan töitä – Yhdysvalloista kysyttiin, mitä nakkeja hän teoksissaan käyttää

Valokuvataiteilija Iiu Susiraja saavutti sen, mistä useimmat vain haaveilevat. Hänen taidettaan on alkuvuodesta esitelty kahdessa erittäin arvostetussa kansainvälisessä julkaisussa.

Pari päivää sitten suomalaistaiteilijan valokuvia analysoitiin aikakauslehti the New Yorkerissa (siirryt toiseen palveluun) . Otsikkokin oli kohdillaan. Sen mukaan Iiu Susirajan omakuvat ovat enemmän kuin uskaliaita.

Susirajan kuvien kohde on Susiraja itse. Usein mukana on ruokaa tai arkisia ja käytännönläheisiä esineitä, kuten kaulimia tai porakoneita. Makkarat toimivat nilkkapainoina ja jalkapallot rintaliiveinä. Esineet saavat absurdeissa kuvissa uusia merkityksiä.

– Taiteeni on monisyinen soppa. En itse pidä sitä enää kauhean uskaliaana. Niille, jotka näkevät sitä ensimmäistä kertaa, se voi olla rohkeata, Susiraja luonnehtii.

Iiu Susirajan videoteos vuodelta 2020 on nimeltään John Wayne.

Enemmän huumoria kuin vakavuutta

Susirajalla on mutkaton suhde kehoonsa. Kuvat kyseenalaistavat perinteisiä kauneusihanteita ja sukupuolirooleja.

Palautetta Susiraja saa muiltakin kuin ammattilaisilta. Enemmistö siitä on positiivista, mutta aika ajoin tulee myös toisenlaisia viestejä, joissa kommentoidaan Susirajan ulkomuotoa tai väitetään, etteivät teokset ole taidetta.

Susirajan omasta mielestä teoksissa on enemmän huumoria kuin vakavuutta.

The New Yorker antoi paljon tilaa kuville, joissa keskeisenä elementtinä on crosstrainer-laite. Teokset nimeltä Rider, Grand Slam ja Christmas Tree syntyivät tuttuun tapaan kokeilemalla.