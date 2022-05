Kauan odotettua lakia talokauppojen kuntotarkastuksista ja niiden tekijöiden pätevyysvaatimuksista ei saada vieläkään

– Taas otetaan aikalisä tai takapakkia. Totta kai päällimmäisenä on pettymys, sanoo liiketoimintajohtaja Kim Malmivaara Raksystemsistä, joka on kuntotarkastusten markkinajohtaja Suomessa.

Kuntotarkastukset eivät paljasta kaikkea

Kuntotarkastuksilla turvataan asuntokauppoja. Tarkastuksilla pyritään paljastamaan asunnon viat ja riskit ennen sen myyntiä. Otsikoihin nousee kuitenkin jatkuvasti kauhutarinoita (siirryt toiseen palveluun) , joissa kuntotarkastetusta talosta on löytynyt jälkikäteen vakavia kosteusongelmia.

AKK-tarkastajia on nyt noin 70. He tekevät vain murto-osan kuntotarkastuksista. Poliitikoille on viestitelty lakitasoisen sääntelyn tarpeesta toistuvasti pitkin 2000-lukua.