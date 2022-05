Ellen DeGeneresin suosittu talk show loppuu tänään – pitkän uran päätöstä varjostaa kritiikki juontajatähden ilkeydestä

Ellen DeGeneres , 64, on yksi suosituimmista amerikkalaiskoomikoista, joka tunnetaan ympäri maailmaa.

Hänet tiedetään etenkin talk show’staan The Ellen DeGeneres Show, jota kutsutaan myös nimellä Ellen Show. Julkkisvieraiden ja kilpailujen ympärille kasattu ohjelma on kerännyt yli 60 Emmy-palkintoa.

Kaapista tuleminen romahdutti koomikon urakiidon

Louisianassa syntynyt DeGeneres aloitti stand up -koomikon uransa 1970-luvun lopulla pienillä klubeilla New Orleansissa. Hän alkoi kerätä nimeä, kun lähti esiintymään ympäri Yhdysvaltoja.

Ellen-sarjan hahmon kaapista tulemista on pidetty yhtenä tv-historian merkkihetkistä. Tästäkin huolimatta DeGeneres menetti työtarjouksia ja suosionsa menettänyt sarja lopetettiin.

Kuva: ©Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Suosittu keskusteluohjelma nousi ilmiöksi

Samana vuonna alkoi koomikon oma talk show The Ellen DeGeneres Show. Keskusteluohjelman keskiössä ovat olleet alusta lähtien julkkisvieraat. Ohjelmassa ovat olleet haastateltavina ja jekutettavina vuosien varrella esimerkiksi Barack ja Michelle Obama , Hillary Clinton , Kardashianin julkkisperheen jäsenet, Rihanna ja Adele .

DeGeneresin show’ssa on nähty myös studioyleisölle järjestettyjä hupaisia kilpailuja sekä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Ohjelman yhdeksi tavaramerkiksi nousi DeGeneresin jammaileva tanssiminen yleisön kanssa alkumonologin jälkeen. Muutenkin hänen välitön ja myönteinen läsnäolonsa on ollut yksi pitkän suosion salaisuuksista.

Kuva: Shutterstock / All Over Press

Ellen DeGeneres on ollut aktiivinen seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta puhuja. Hän meni naimisiin näyttelijä Portia de Rossin kanssa vuonna 2008.

Yhdysvalloissa päiväsaikaan esitetty ohjelma keräsi vuosien varrella noin neljä miljoonaa katsojaa per jakso, ja se nousi päivällä esitettyjen ohjelmien katsotuimmaksi Dr. Phil -ohjelman rinnalle. Ohjelma on kerännyt etenkin naisyleisöä, ja sen Youtube-kanava on ollut yksi palvelun tilatuimmista.