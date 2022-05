Turkki-asiantuntija Suomen Nato-neuvotteluista Turkissa: "Emme voi lähteä peruuttamaan mistään perusihmisoikeuksista"

A-studiossa tiistaina vieraillut Turkki-asiantuntija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista sanoo, että kyseessä on jo pidemmän aikaa ollut projekti.

– Tämä on ollut osa Syyrian sisällissotaa jo pitkän aikaa. Turkki on näitä alueita vallannut. Turkki on kolme sotilasoperaatiota sinne vuosien varrella tehnyt.