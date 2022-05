Opinnäytteellään Jussi-palkinnon voittanut Emilia Hernesniemi halusi elokuvaansa aitoja tunteita: “Kaikki mitä siinä tapahtuu on totta”

Elokuva-alan Jussi-palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa opiskelijan tekemälle elokuvalle, kun Aalto-yliopistossa kandityönä valmistunut Hei hei Tornio -lyhytelokuva palkittiin tämän kevään gaalassa. Se on elokuvataiteen laitoksella opiskelleen Emilia Hernesniemen debyyttielokuva.

Hernesniemi halusi elokuvaansa usein yksityiseksi jäävää tunteiden kirjoa elämänvaiheesta, jossa lapsi on muuttamassa pois kotoaan. Toisaalta hän halusi kuvailla lapsen tunnemyrskyä, kun perhe ja läheiset jo valmiiksi ikävöivät, vaikka itse on menossa kohti omaa elämäänsä ja unelmiaan.

– Varmaan ne tunteet on harvoin läsnä dokumenttielokuvissa niin vahvasti kuin ne mun mielestä on tuossa Hei hei Torniossa.

– Tosi harvoin mikään asia mun elämässä on onnistunut yhtä tarkasti ja syvällisesti kuin tämä Hei hei Tornio, hän sanoo.

Emilia Hernesniemi ja Vilma Tihinen Torniossa elokuvan kuvausten aikaan keväällä 2020. Taustalla näkyy vanhan kaupan seinään vuosia sitten töherretty kirjoitus, josta on tullut eräänlainen maamerkki Torniossa.

Tärkeäksi onnistumiseksi Hernesniemi laskee sen, että ystävyys Vilma Tihisen kanssa on jatkunut. Suuri asia on niin ikään se, että Tihisen perhe ja lähipiiri ovat saaneet olla rauhassa, vaikka he avasivat kotinsa ovet ja jakoivat yksityiset hetkensä dokumentissa.