Miten käy lounassalaatille, kun se tekee lentomatkan dronen kyydissä? Ruoan drone-kuljetusten arvioidaan yleistyvän parin vuoden kuluessa

Tiistaina Oriveden pelloilla puolestaan testissä oli take away -tyyppisten ruokapakkausten kuljetus. Testissä seurattiin annosten lämpötilaa ja koostumusta sen jälkeen, kun niitä oli lennätetty dronella.

Kyseessä on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Lentola Logistics Oy:n yhteinen pilotointi, jossa testataan erilaisten ruokapakkausten soveltuvuutta lentoihin. Tavoitteena on samalla tutkia ruoka-annosten hiilijalanjälkeä erityisesti drone-kuljetuksen energiankulutuksen kautta.

Testidrone pystyy kuljettamaan neljän kilon rahdin

Testissä olleen dronen on kehittänyt Kangasalla vuonna 2016 perustettu Lentola Logistics. Kyseessä on kokemusten kautta paranneltu malli, josta on menossa jo kolmas sukupolvi.

– Viimeisin kone on kevyempi kuin kaksi aiempaa. Nyt on myös panostettu rakentamisen helppouteen ja aluksen edullisuuteen, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Markus Hohenthal .

Tarkkaan säänneltyä lentämistä

– Meillä on paljon haja-asutusalueita, ja kyllä tämä voisi mahdollistaa pidempään kotona asumisen, kun pystyttäisiin ruoan lisäksi kuljettamaan myös esimerkiksi lääkkeitä ketterästi kotiovelle. Eli kyllä tällä potentiaalia on.

Entä miten salaattirasia selvisi lentomatkasta?

– Kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Lämpötila on 9,1 astetta. Salaattia on vähän haastava mittailla, kun se on täynnä erikokoisia palasia. Mutta tämä on syömäkelpoista ja testaaja pääsee sitä heti maistamaan, analysoi projektityöntekijä Ginstia Haatainen Tampereen ammattikorkeakoulusta.