Hakoisten kartanonrouvan romaani tilan aiemmasta valtiattaresta kuvaa aateliselämää ja rakkautta: "1700-luku oli tosi eroottinen"

Suurmiesten historia on tarkkaan kirjoitettu, mutta Hakoisissa asuneet tavalliset maalaisaateliston naiset ovat jääneet tuntemattomiksi.

Historioitsija Riikka-Maria Rosenberg on aiemmin kirjoittanut historiallisen romaanin Ninon rakkauden mestari, joka on tarina 1600-luvun pariisilaisesta kurtisaanista. Rosenberg on naimisissa Hakoisten kartanon nykyisen isännän Max Rosenbergin kanssa ja asuu osan ajasta Janakkalassa kartanon mailla.