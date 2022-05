Tampere käyttää ratikkaoption: Kainuusta tulee viisi lisävaunua

Tampereella liikennöi nyt kaksikymmentä ForCity Smart Artic -raitiovaunua. Niistä ajossa on kerrallaan 15 vaunua.

Tampereen raitiotietä laajennetaan Pyynikintorilta eteenpäin Lentävänniemeen. Raitiotien kakkososuuden valmistuttua kaupungissa liikennöi 25 vaunua. Silloin ajossa on kerrallaan 20 vaunua.

Ratikkaliikenne tällä osuudella on tavoitteena aloittaa vuosien 2024–2025 vaihteessa. Aikataulu tarkentuu, sillä rakentaminen vaatii erillisen Näsisaaren rakentamista ja se on vielä kesken.

Kajaanille hyvä asia

Tampereen ratikka on Škodan ensimmäinen Suomessa valmistama pikaraitiovaunu. Škoda Transtech valmistaa muun muassa raitiovaunuja yhteistyössä emoyhtiönsä kanssa Helsinkiin ja Tampereelle sekä Saksan Rhein-Neckar-alueelle ja Berliinin Schöneicheen.

Škoda Transtechin toimitusjohtaja Juha Vierros sanoo, että Artic-vaunuja on tähän mennessä myyty 230 kappaletta. Tulevaisuuden kasvuhaaveet ovat isot.

Suurin Pohjoismaissa valmistettu

Tampeen raitiovaunu on 37,3 metriä pitkä, 3,6 metriä korkea ja 2,65 metriä leveä ja sen paino on ilman matkustajia 56,8 tonnia. Nyt tilattavat viisi vaunua ovat samanlaisia kuin edeltäjänsä. Optiovaunujen ja niiden yhteydessä hankittavien varaosien arvo on noin 20 miljoonaa euroa.