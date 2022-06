"Hirvittäviä lukuja" – sota on romahduttanut Ukrainan talouden, mutta Venäjäkin on ennennäkemättömässä syöksykierteessä

– Se on samaa luokkaa kuin vuonna 1992, jolloin Neuvostoliitto oli juuri hajonnut. Arvioidaan, että noin 15 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta häviää tänä vuonna, Liuhto pohtii Turun tuomiokirkon puistossa.

Kolme kertaa talvisodan taloustuhot

Venäläisten kurimus ei ole kuitenkaan mitään verrattuna siihen tuhoon, jonka Venäjä on Ukrainalle aiheuttanut. Tutkimuslaitos Economist Intelligence Unit (siirryt toiseen palveluun) arvioi Ukrainan bkt:n romahtavan tänä vuonna 46,5 prosenttia.

Ukrainan vientituloista noin puolet on tullut maataloustuotteista ja elintarvikkeista. Venäjä on estänyt ukrainalaisen viljan ja elintarvikkeiden viennin Mustallamerellä, mikä on jo johtanut maailmanlaajuiseen ruokakriisiin.