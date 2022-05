Huippusuosittu Rottien pyhimys pääsee näyttämölle Hämeenlinnassa

– Anneli Kannon hieno romaani Rottien pyhimys, joka on useasti palkittu, paljon kehuttu, myyty ja lainattu paljon, on paikallinen aihe ja minusta on hienoa, että me saimme kantaesitysoikeudet paikalliselle, mutta myös kansalliselle teokselle, sanoo Lyytikäinen.