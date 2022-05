Kiista oikeudessa ja suvun sisällä: Pakotettiinko sukulaiskokki tekemään töitä tamperelaisessa ravintolassa ilmaiseksi ilman vapaapäiviä vai ei?

Syytteen mukaan kokilla on teetetty työtä noin 3,5 kuukautta ilman palkkaa ja töitä on ollut enemmän kuin työsopimuksessa on määritelty. Lisäksi syytteen mukaan hänelle ei ole annettu vapaapäiviä tai asianmukaista palkkaa. Palkasta on otettu syyttäjän mukaan takaisin noin 15 000 euroa.