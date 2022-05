Texasin kouluampuminen oli USA:n verisin kymmeneen vuoteen – neljä syytä, miksi Bidenin vaatimat tiukennukset aselakeihin ovat lähes mahdottomia

CNN:n mukaan Texasin ammuskelu oli jo kolmaskymmenes kuluvana vuonna tapahtunut ampuminen peruskoulussa tai lukiossa Yhdysvalloissa. Joukkoampumisia on Gun Violence Archive -kansalaisjärjestön mukaan ollut tänä vuonna jo yhteensä 212.

Huomio on jälleen kiinnittynyt löysiin aselakeihin. Presidentti Joe Biden on vaatinut toimia aseväkivallan vähentämiseksi jo pitkään . Hän toisti vaatimuksensa tiistai-iltana Texasin verilöylyn jälkeen pitämässään puheessa .

Listasimme pääsyyt, miksi aselakien kiristäminen Yhdysvalloissa on niin vaikeaa.

1. Aseen kantaminen on vanha perustuslaillinen oikeus

Yhdysvaltain perustuslaki antaa oikeuden pitää ja kantaa asetta. Toinen lisäys perustuslakiin tehtiin jo vuonna 1791. Sitä, niin kuin Yhdysvaltain perustuslakia ylipäätänsä, on äärimmäisen vaikea muuttaa.

ThoughCo (siirryt toiseen palveluun) listaa, että ensimmäistä kertaa perustuslaillista oikeutta koeteltiin vuonna 1837. Tuolloin Georgia yritti kieltää käsiaseet, mutta se todettiin perustuslain vastaiseksi. Sen jälkeen rajoituksia on yritetty useita kertoja, mutta aselait ovat tiukentuneet vain rajallisesti. Tiukennukset ovat koskeneet esimerkiksi piilotettavia aseita ja automaattiaseita.

2. Republikaanit vastustavat kiristyksiä

Aseenkanto-oikeus on syvällä amerikkalaisen vapauden ytimessä. Aseet ovat vapauden symboleita kaupungeissa mutta erityisesti niiden ulkopuolella.

Republikaanien mukaan aselakeja pitäisi mieluummin löysätä kuin kiristää, käy ilmi Pew-tutkimuskeskuksen tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun) . Vain joka viides republikaani kannattaa aselakien kiristämistä, kun taas demokraateissa kannatusta on jopa 80 prosenttia.

Ulkopoliittisen tutkijan Maria Annalan mukaan uudistuksen tekeminen on tällä hetkellä Bidenille hyvin vaikeaa.

– Suurin ongelma on se, että kongressissa on nyt aika mahdotonta saada yhtään mitään aikaan, koska puoluepoliittinen tilanne on ajautunut umpikujaan, Annala sanoo puhelinhaastattelussa.