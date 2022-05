Herätys: Suomalainen tuulivoima saattaa hyötyä Nato-jäsenyydestä | Alaikäinen voi kohta ajaa ajokortin | Sateinen päivä koko maahan

Tutkija: Nato-jäsenyys voi avata Itä-Suomen tuulivoimalle

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on tuulivoimaa ja sen tuomia verotuloja huomattavasti vähemmän kuin länsirannikolla ja Keski-Suomessa. Syynä on puolustusvoimien tarve pitää alueen tutkien näkökenttä esteettömänä. LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen laskee, että sen vuoksi alue on menettänyt miljardien eurojen tuulivoimainvestoinnit ja pitkällä ajalla kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Laaksosen mukaan yhteistyö Nato-maiden kanssa voisi muuttaa ilmavalvontaa niin, että tuulivoima ei enää aiheuttaisi tutkille häiriötä. Puolustusvoimat selvittää mahdollisuuksia.