Entinen päihderiippuvainen Toni Limnell starttasi 166 kilometrin polkujuoksukisaan Rukalla: "Jännittää hemmetisti" – katso tunnelmia hetkeä ennen lähtöä

Kuusamossa Oulangan kansallispuiston maastossa ja Rukalla järjestettävä Karhunkierros Nuts -polkujuoksutapahtuma on houkutellut tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia.

Pisimmälle, 166 kilometrin edestakaiselle lenkille Karhunkierroksella, on ilmoittautunut 168 osallistujaa, joista 25 on naisia.

Yksi ultramatkalle startanneista on päihteiden sekakäytöstä tiensä kuiville raivannut tuusulalainen Toni Limnell .

Kaiken kaikkiaan Suomen suurimmaksi puhuteltuun polkujuoksutapahtumaan on tulossa noin 3 200 osallistujaa. Ilmoittautuneita oli vieläkin enemmän, lähes 5 000, kertoo kilpailun johtaja Eero Lumme .

Tapahtumassa on uutena matkana Rukan ympäristössä juostava 13 kilometrin lenkki. Nuts-polkujuoksutapahtumassa juostaan myös 83, 55 ja 34 kilometrin mittaiset matkat.

Viina oli viedä, mutta sitten veikin polku

Limnell on kertonut elämänmuutoksestaan myös Instagram-tilillään:

"Luonto on mun psykiatri"

Metsässä Limnell pystyy käsittelemään menneisyyden asioita. Siellä pystyy henkisesti rauhoittumaan, vaikka olisikin juoksemassa. Metsä on tunteiden purkautumispaikka.

– Luonto on mun psykiatri. Olen myös paljon sosiaalisempi, kun olen metsässä. Siellä on hyvä käydä puolison kanssa juttelemassa.

Viime aikoina harjoittelu on sujunut helposti, miehen omien sanojen mukaan liiankin helposti. Silti kisaan lähtö jännittää.

– Hemmetisti. En tiedä pystynkö. Se on keholle ja etenkin mielelle aivan järkyttävä rääkki. Onhan siinä 36 tuntia aikaa, mutta on siinä myös 4 000 metriä nousuakin. Se on aika pitkä mäki, Limnell pohtii kisan alla.