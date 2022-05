Uutta tietoa: Poliisi epäilee katujengiläisiä kahdesta murhan yrityksestä Vantaalla – suosittu espoolaisräppäri vangittiin ammuskelusta epäiltynä

Keskusrikospoliisi on edennyt katujengien välisen ammuskelun esitutkinnassa.

Huhta-aho tuuraa tapauksen varsinaista tutkinnanjohtajaa tämän loman ajan. Hän ei tässä vaiheessa voi kertoa tilanteesta tarkemmin, koska poliisilla on kuulustelut vielä kesken kaikkien epäiltyjen osalta.

Taustalla jengien koston kierre

Ammuskelu Vantaalla on osa helsinkiläisen Kurdish Mafia tai jengi 47 - nimellä tunnetun katujengin sekä espoolaisen L-City-nimisen katujengin välistä väkivaltaisuuksien sarjaa.

Helsinkiläisjengiläisiä syytetään myös väkivaltaisen iskun suunnittelusta ravintola Kaivohuoneelle Helsingissä viime lokakuussa. Suuri osa teoista on jo käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa.

Vangittujen joukossa someräppäri Milan Jaff

Kevään aikana Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on vangittu ainakin viisi parikymppistä miestä todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä. Osaa epäillyistä epäillään myös ampuma-aserikoksista.

Vangittujen joukossa on sekä helsinkiläis- että espoolaisjengiin liittyviä henkilöitä.

– Epäiltyjä on kaikkiaan enemmän kuin yhden käden sormia. Välttämättä kaikki eivät ole osallistuneet murhan yritykseen. Kaikkien epäiltyjen osalta käydään läpi se, mikä heidän roolinsa kokonaisuudessa on, Huhta-aho kertoo.

Yksi murhan yrityksestä epäiltynä vangituista on someräppäri Milan Jaff .

Häntä syytetään useista jengien välisiin väkivaltaisuuksiin liittyvistä rikoksista Helsingin käräjäoikeudessa kevään aikana käsitellyssä rikoskokonaisuudessa. Hän on ollut vangittuna syytteisiin liittyen tammikuusta lähtien.

Tapauksen syyttäjän mukaan Jaff on helsinkiläisjengin johtohahmo. Syyttäjä pitää helsinkiläisjengiä järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

Syytetyt kiistävät järjestäytyneen rikollisryhmän olemassaolon. Heidän mukaansa kysymys on kaveriporukasta, jota yhdistää muun muassa kiinnostus gangstaräppiin.

Murhan yrityksestä epäillään espoolaisjengin keulakuvaräppäriä

Murhan yrityksestä epäiltyjen joukossa on myös espoolaisjengiin liittyvä 19-vuotias räppäri. Kyseinen espoolaisräppäri oli helsinkiläisen katujengin vihan kohteena käräjäoikeudessa käsitellyissä jengien väkivaltaisuuksissa. Hänet vangittiin todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä viime viikolla.

Hän on Suomessa melko menestynyt muusikko. Eräs miehen kappale oli viime vuonna Suomen Spotifylistan kuunneltuimpia biisejä. Sillä on Youtubessa lähes miljoona katselukertaa. Miestä on espoolaisjengiin liittyvistä henkilöistä tunnetuin.