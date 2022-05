Kierrätyslannoitteet kiinnostavat yhä useampaa viljelijää – teollisuuden sivutuotteet ravitsevat peltoja ilmastoystävällisesti

Peltojen lannoittamisessa on tapahtumassa iso vallankumous tulevina vuosikymmeninä.

Kun kemiallinen lannoite korvataan entistä useammin kierrätyslannoitteella, sillä on selviä vaikutuksia myös ilmastonmuutokseen.

Keinolannoitus on lisännyt satomääriä, mutta samalla peltojen kunto on heikentynyt ja ravinnepäästöt pelloilta vesistöihin on lisääntynyt.