Tietyt riskitekijät lapsuudessa ennustavat aikuisiän sydän- ja verisuonitauteja, kertoo tuore tutkimus

Lapsia seurattiin lähes 40 vuoden ajan

Tähän asti on tiedetty, että lapsuuden sydän- ja verisuonitautiriskitekijöillä on yhteys aikuisuuden oireettomiin valtimotautimuutoksiin. Sen sijaan lapsuuden riskitekijöiden yhteys sydän- ja verisuonitautien ilmenemiseen aikuisena on ollut epäselvä, koska tätä selvittävä pitkittäistutkimus on puuttunut.