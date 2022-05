Kaikkien aikojen passikevät – asiakirjoja myönnettiin historiallinen määrä maaliskuussa koko Suomessa

Pitkin kevättä on uutisoitu ruuhkista poliisilaitoksilla ja passinhakujonoista, joihin on varustauduttu jopa makuupussilla . Toukokuussa saatujen Poliisihallituksen tilastojen mukaan kaikkien aikojen passikevään huipentuma oli maaliskuussa.

Koko Suomessa passeja myönnettiin tämän vuoden maaliskuussa yli 191 000, joka on viisinkertainen määrä edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Passien myöntämismäärät nousivat tilastojen mukaan erityisesti maaliskuussa, eli sen jälkeen, kun koronarajoituksia purettiin Suomessa ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022.

Vuonna 2021 passeja myönnettiin koko Suomessa tammi–huhtikuussa yhteensä runsaat 142 000, kun vuonna 2022 passeja on myönnetty huhtikuun loppuun mennessä jo yli 438 000. Lähes kaikkien poliisilaitoksien alueilla passien myöntömäärät ovat kolminkertaistuneet.

– Tämä on aika historiallinen nousu, ja tähän vaikuttaa selkeästi se, että viimeiset pari vuotta ihmiset eivät ole uusineet passejaan, kun kukaan ei ole päässyt mihinkään matkalle, toteaa lupapäällikkö Leena Höysniemi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Myös Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen kertoo, että passeja on myönnetty valtakunnallisesti ennätyksellinen määrä.

– Siitä lähtien, kun meillä on ollut biometrisiä viiden vuoden passeja, niin nyt ollaan ennätyskuukausissa.

Piipposen mukaan suurin piikki passien myöntöluvuissa vaikutti olevan maaliskuussa, ja tilanne on tasoittumassa pikkuhiljaa. Silti passien hakumäärät ovat edelleen suuret verrattuna esimerkiksi viime vuoden alkukevääseen.

Syinä ruuhkiin ovat koronarajoitusten purku, Venäjän hyökkäyssota ja uutisointi ruuhkista

Monilta jäi matkustusasiakirjoista erityisesti passi uusimatta pandemian aikana. Vielä nyt toukokuussa voimassaolevia passeja on lähes 10 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa 2019 ennen pandemiaa.

Varsinaista tietoa siitä ei ole, kuinka monelle sodan syttyminen Euroopassa on ollu pääsyy passin hakemiselle. Piipponen kertoo, että poliisilaitoksille on tullut asiakkailta sodan alkamisen jälkeen kyselyitä passinhausta.

– Olemme ajatelleet, että se on ihmisten omaan varautumiseen liittyvää. Sota on järkyttävä asia, joka huolestuttaa ja pelottaa monia. Tämä voi olla yksi tapa, jolla voi helpottaa omaa oloa, että on asiat järjestyksessä, kertoo Piipponen.