Jaksavatko fanit kahdet jääkiekon MM-kisat peräkkäin Tampereella? Hyvin jaksavat, sanoo myös huippumaalivahdin vaimo

– Kaikki Suomen pelit on katsottu, vahvistavat nuoret naiset.

– Jääkiekkoyhteisö on niin vahva, että musta tuntuu, että vaikka kisat olisi missä, niin ihmisillä riittäisi intoa, arvelee Fanni Vilen.

– Kyllä suomalaisfanit on niin innokkaita, että tulevat paikalle, arvioi myös Pauliina Kaski.

Kisahulina mukavaa vaihtelua

Norssin lukiossa Tampereella opiskeleva Henrikki Keskustalo kertoo seuranneensa kisoja sen verran, että tietää, kuka on voittanut milloinkin. Uusi areena on vielä kokematta. Hän pitää kaupungin kisahulinaa mukavana vaihteluna kaupunkikuvaan eikä usko, että kisaväsymys iskee, vaikka Tampereella MM-kiekkoa pelattaisiin toinen vuosi perään.

– Täällä on nyt niin paljon innokkaita ihmisiä, jotka on kiinnostuneita jääkiekosta. Sehän on vähän sellaista suomalaista kulttuuria.