Tornionjoelle enteillään jälleen hyvää lohikesää – ja entistä isompia kaloja

Tornionjoen lohikesästä on mitä todennäköisimmin tulossa hyvä. Viime vuosi oli seurantahistorian kolmanneksi paras, ja jos tänä kesänä mennään lähellekään samoja lukemia, on joelle tulossa toinen perättäinen huippuvuosi.

– Siinä on niin hirveän monta muuttujaa, ennustaminen on todella vaikeaa, Vähä sanoo.

Simojoen ennustaminen vielä vaikeampaa

– Simojoki on pienempi joki ja siksi siellä on enemmän vaihtelua lohikannassa, Vähä sanoo.

Tulevaisuuden lohivuosista voi odottaa paljon

– Kalastuksen pääpainoa on tavallaan siirtynyt kohti jokea. Varsinkin avomerikalastus on vähentynyt aivan olemattomiin. Rannikkokalastusta toki on kiintiöiden puitteissa, mutta siinäkin on sääntelyä sekä Suomessa että Ruotsissa, Ville Vähä sanoo.