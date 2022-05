Terapialampaat tuotiin taas kriminaalipotilaiden hoidettaviksi Vaasassa – tärkeää on tuttuus: "Lampaat tuntevat meidät ja me tunnemme ne"

Niitä on kyllä sosiaalistettu olemaan ihmisten kanssa, mutta tärkeintä on lähinnä yksi asia: niiden täytyy olla samoja lampaita joka vuosi.

Vanhan Vaasan sairaala on toinen valtion omistamista oikeuspsykiatrisista sairaaloista eli entinen vankimielisairaala. Toinen on Kuopion Niuvanniemi.

– Käytännössä se tarkoittaa, että meillä on lampaiden hoitovuoroja päivittäin ja potilaat käyvät eri kokoonpanoilla ruokkimassa niitä. Meillä kokoontuu myös ryhmiä aitauksella, ja yksittäiset potilaat voivat käydä hoitajien kanssa niitä tervehtimässä.

Toimintaterapeutti Piia Kiuru kertoo, että potilaat käyvät hoitamassa lampaita päivittäin. Niitä ruokitaan, nille vaihdetaan juomavedet ja tarkistetaan, että aitaus on kunnossa.

Lampaiden toivotaan motivoivan potilaita

Kriminaalipotilaiden lisäksi Vaasassa on vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita, joita ei voida hoitaa sairaanhoitopiirien sairaaloissa.

Kiurun mukaan lammasaitaus on tarkoituksella sijoitettu siten, että lampaita voi käydä tervehtimässä myös aidan takaa.

– Tarkoitus on, että kaikki, jotka ovat suinkin kiinnostuneita, pääsevät tavalla tai toisella katsomaan niitä.

Lammasaitaus on sijoitettu Vanhan Vaasan sairaalan alueelle siten, että nekin, jotka eivät pääse liikkumaan alueella vapaasti , voivat käydä katselemassa eläimiä aidan takaa.

Moni potilaista on kiinnostunut eläimistä, ja lampaista saatu palaute onkin ollut vain hyvää. Lampaat tuovat iloa, ja niillä on todettu olevan myös rauhoittava vaikutus.

Potilaille on tärkeää tietää, että niiden hoito jatkuu taas seuraavana vuonna. Kiuru kertoo, että talven jälkeen lampaat tunnistavat tutut hoitajat ja tutun niityn.

– Meillä on samat lampaat joka vuosi. Lampaat tuntevat meidät ja me tunnemme ne. Siksi siinä on se vahva vuorovaikutuksen rooli, Kiuru toteaa.