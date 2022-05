Ukrainan lippua kantaneet kisaturistit saivat moitteet MM-kisoissa, valkoinen "lippu" kuitenkin kelpasi – näin kisaorganisaatiosta perustellaan linjausta

"Linjaus on aika looginen"

– Jo ennen kisoja linjattiin, että siellä kannatetaan niitä joukkueita, jotka siellä pelaavat. Kaikki pelaavien joukkueiden liput ja muut kannattamiseen liittyvät jutut on sallittuja ja jopa toivottuja. Vastaavasti niiden maiden, jotka kisoissa eivät pelaa, liput eivät ole sallittuja, sanoo MM-kisaorganisaation apulaispääsihteeri Jaakko Luumi .

– Eihän tällaisia ole ikinä helppo päättää, koska mielipiteenvapauskin on vahva oikeus. Kisojen järjestäjä kuitenkin halusi, että keskitytään omien joukkueiden kannattamiseen. Keskustelu ei loppujen lopuksi ollut pitkä, vaan puolin ja toisin todettiin, että linjaus on aika looginen.

Vaikka Ukrainan lippuja ei MM-katsomossa sallita, kisaorganisaatio on muilla tavoin tehnyt mielipiteensä Venäjän hyökkäyksestä hyvin selväksi.

Kansainvälisessä suurtapahtumassa on aina pelissä myös järjestäjän maine. Luumi ei usko lipuista käydyn keskustelun jättäneen kolhua organisaation maineeseen.

– Suomen jääkiekkoliiton kanta Ukrainan sotaan on ollut hyvin selvä. Siinä mielessä lipuista noussut keskustelu on tuntunut kohtalaisen suurelta kun ottaa huomioon, mitä ollaan julkisesti sanottu ja tehty asian eteen.

Kisakaupunki tunnustaa Ukrainan värejä

– Minusta on ihan hienoa, että ihmiset reagoivat tilanteeseen. En tosin tiedä, sopiiko se kisoihin. Jos lipun vieminen on säännöissä kielletty, sen poistaminen on oikein, Juholin pohtii.