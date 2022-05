Suomalainen tapa valmentaa hämmästyttää maailmalla – Tapparan Aki Näykki kertoo, miksi Jalosten joukkueet pärjäävät MM-kisoissa

Ulkomailla valmentaminen kiinnostaa Aki Näykkiä. Hän on valmentanut Tapparassa kolme edellistä kautta. "Suomessa ei ole parempaa paikkaa maalivahtivalmentajalle", hän sanoo.

On mahdollista, että MM-finaalissa kohtaavat suomalaisvalmentajien joukkueet. Sveitsin ja Suomen mestarivalmentaja kertoo, mikä selittää täkäläisen valmennusosaamisen menestystä maailmalla.

Suomalainen valmennusosaaminen on kovaa valuuttaa kansainvälisessä jääkiekossa. MM-kotikisoissa välieriin yltäneen Suomen päävalmentaja on Jukka Jalonen, niin ikään neljän parhaan joukkoon suoriutuneen Tshekin päävalmentaja on Kari Jalonen. Tshekin joukkueelle puolivälierissä pudonnutta Saksaa luotsaa puolestaan Toni Söderholm.

Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki työskenteli Kari "Kojo" Jalosen kanssa ennen Tampereelle tuloaan. Näykki sanoo, että suomalaisten valmentajien vahvuuksia ovat yleensä ottaen yhteistyökyvyn, yhteishengen ja yhdessä pelaamisen vahva ymmärrys.

Monessa maassa on riittävästi taitoa menestymiseen, mutta koska jääkiekko on joukkuepeli, ei ilman yhteistyötä voi menestyä. Kyse on kuitenkin myös yksilöiden valmentamisesta, sillä joukkue muodostuu yksittäisistä urheilijoista. Tai suomalaisittain paremminkin ihmisistä.

Suomi ja Kari Jalosen valmentama Tshekki saattavat kohdata MM-finaalissa. Tshekin joukkueen valmennusryhmässä työskentelee myös toinen suomalainen, Kalle Kaskinen. Kuva: Tomi Hänninen

Suomessa puhutaan nimittäin niin sanotusta kokonaisvaltaisesta valmentamisesta. Se tarkoittaa, ettei valmentaja kerrokaan passiivisesti vastaanottavalle urheilijalle, mitä tämän pitää tehdä. Ajattelutapa hämmästyttää Näykin mukaan säännöllisesti kansainvälisissä seminaareissa.

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa myös, että valmennettava on ensin ihminen, sitten urheilija ja kolmanneksi vasta jääkiekkoilija: jos ei voi ihmisenä hyvin, on vaikea olla huippu. Samoin, jos ei elä kuin huippu-urheilija, on vaikea olla hyvä jääkiekkoilija. Tarkoituksena on vahvistaa urheilijan omistajuutta omasta tekemisestä ja ruokkia sisäistä motivaatiota.

– Jotta omistajuus syntyy, pyrimme valmentamaan sitä, että urheilijalle syntyy autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Tämä systeemi on yksi iso syy siihen, että Suomesta tulee tällä hetkellä niin paljon huippuyksilöitä.

Näykin omaa erikoisalaa maalivahtivalmentajana on yksilövalmennus. Hän on työskennellyt esimerkiksi nykyisen NHL-maalivahti Juuse Saroksen, Sveitsin maajoukkuepaidassa nytkin MM-kisoissa pelanneen Leonardo Genonin ja Suomen mestaruuden Tapparassa päättyneellä kaudella torjuneen Christian Heljangon kanssa.

Alkuperäistä kiekkokulttuuria ei jyrätä

Kari Jalosen valmennustiimissä keväällä 2019 Sveitsin mestaruuden voittanut Näykki ei yllättynyt, kun Jalosen siirtymisestä Tshekin penkin taakse kerrottiin maaliskuussa 2022. Ei vaikka Kojo on entisen huippumaan, eli viime vuosina huonosti arvokisoissa suoriutuneen Tshekin, kautta aikain ensimmäinen ulkomaalainen päävalmentaja.

– Hänen meriittinsä ovat niin valtavat: mestaruuksia pelaajana ja valmentajana sekä tausta tshekkiläisen Lev Prahan valmentajana KHL:ssä. Kojolla on poikkeukselliset kyvyt sitouttaa ja sisäänajaa muutokset myös lyhyen MM-turnauksen aikana.

Joukkueen oman dna:n säilyttäminen on tärkeää. Sillä on suuri arvo paikallisille. Aki Näykki

Käytännössä suomalaista valmennustyyliä tai pelitapaa ei voi mestarivalmentajakaan viedä sellaisenaan toiseen kiekkokulttuuriin edes pidemmässä projektissa. Päinvastoin.

Näykki sanoo, että valmentamisessa kunkin kiekkokulttuurin arvostaminen ja historian sekä aiemman menestyksen ymmärtäminen on olennaista. Joukkueen oman dna:n säilyttäminen on tärkeää, koska sillä on suuri arvo paikallisille.

– Siihen päälle tuodaan se oma juttu vasta. Bernissä menestykseen vaikutti paljon, että arvostimme ja pidimme seuran oman identiteetin vahvasti mukana.

Tavoitteena NHL

40-vuotiaalla Näykillä on vielä alkava kausi sopimusta Tapparan kanssa jäljellä. Menestys näyttää seuraavan maalivahtivalmentajaa. Näykki tietää kokemuksesta, että huippusarjoihin pääseminen vaatii osaamisen lisäksi myös hyviä verkostoja. Niitä alkaakin olla kiitos ahkeran itsensä kouluttamisen, menestyksen ja monipuolisen työkokemuksen.

Vasta mestaruusjuhliaan viettänyt Tappara on jo aloittanut kesäharjoittelun seuraavaa kautta varten. Näykin suunta ensi kauden jälkeen on vielä avoinna. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tulevaisuudesta puhuttaessa Näykin haaveena on, ei enempää eikä vähempää kuin NHL. Sveitsin ja Suomen mestarina, nuorisomaajoukkuemitalistina ja jääkiekkoliiton töissä verkostoituneena unelma ei ole haihattelua. Hänen nimensä tiedetään ison veden tuolla puolen. Se antaa uskoa, että unelman toteutuminen on mahdollista.

–Vähän on kyselyitäkin jo tullut, Näykki paljastaa.

