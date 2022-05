Suomessa voisi kasvaa miljoonia kiloja kirjolohta ruokapöytään, mutta Venäjän viennistä yli jääneet kalat uhkaavat joutua hävitettäväksi

Uhkana on, että lohenpoikaset pitää hävittää.

Ylijäämäpoikasia on niin paljon, että ruokakaloiksi kasvatettuina niissä on kyse miljoonien kilojen (siirryt toiseen palveluun) elintarvikemäärästä.

Tarjolla tukea, tutkimusta ja lupien uusimista

Tutkimusrahaa varataan myös pienpoikasten jatkokasvattamiseen liittyvään tutkimukselliseen koetoimintaan, joka on mahdollista toteuttaa nopeutetussa aikataulussa yritysten ja Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyössä.

Kirjolohen kasvattaminen on monivaiheista. Ensimmäisen kesän ne kasvavat muutaman gramman koosta 30-200 gramman kokoon, jonkä jälkeen myöhään syksyllä tai talvella ne siirtyvät merivesialtaisiin. Seuraavan kesän ne kasvavat kokoa ja myöhään syksyllä tai seuraavana vuonna, jolloin ne ovat 2-2,5 kiloisina, ne käytetään ruuaksi.

Keinot liian hitaita, mutta osalle poikasista on jo löytynyt tilaa

– Osalle on löytynyt jatkokasvatuspaikka ja osaa on kasvatettu riskillä. Se riskillä kasvatettujen kohtalo jää nähtäväksi. Uhka on siis yhä päällä, Lankinen sanoo.