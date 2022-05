Kyberhyökkäykset eivät ole lisääntyneet Suomessa Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen

– Tilanne on ollut viime viikot edelleen vakaa, eikä Kyberturvallisuuskeskukselle tulleiden ilmoitusten kokonaismäärässä näy erityisiä heilahduksia, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman Ylelle sähköpostivastauksessaan.

Ilmoituksissa on ollut yleensä kyse hieman arkipäiväistä yksityishenkilön saastunutta työasemaa laajemmista tapauksista, jotka ovat nekin varsin tavallisia eivätkä aiheuta suuria ongelmia, kun kohteeksi joutunut organisaatio hoitaa tapaukset asianmukaisesti, Pahlman jatkaa.

Kyberturvallisuuskeskus ei ole yllättynyt siitä, että häirintä ei olekaan ennustuksista huolimatta lisääntynyt. Keskuksen toimintamallit on pyritty historiasta oppineena rakentamaan Pahlmanin mukaan niin, että yllätyksiä ei tule helposti.

– Muuttuvat tilanteet ja toteutumattomat ennustukset ovat meillä arkea, joten en voi sanoa, että olisimme erityisen yllättyneitä. Yllätyksiin varautuminen on hyvä tapa välttää yllätetyksi tulemista, Pahlman sanoo.

Kyberin osalta varautumisen taso on Suomessa oikein hyvä, joten mitään kyberkriisiä tuskin nähdään, vaikka aktiivisuus kyberhyökkäyksissä lisääntyisikin, hän jatkaa sähköpostivastauksessaan.

Eniten ilmoituksia tulee tekstiviestihuijauksista

Nyt päätään on nostanut jo viime vuonna vaivannut Flubot-haittaohjelma. (siirryt toiseen palveluun) Tapausten määrä on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempi kuin vielä marras-joulukuussa 2021. Se on vaihdellut päivittäin muutamista tapauksista reiluun 60:een, kun se oli vielä viime marraskuussa jopa yli 300 päivässä.