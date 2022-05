Kati ja Juha Rapon perheen koti oli jo valmistumassa, kun se jouduttiin purkamaan – maanvajoamisiin rakennusten alla on yleensä useita syitä

Rakennusten alla tapahtuvat maanvajoamiset ja painaumat ovat suhteellisen yleisiä. Rapon perheen talo Vanhan Vaasan historiallisella ruutukaava-alueella jouduttiin purkamaan ennen perheen muuttoa. Yle on seurannut rakennusprojektin vaiheita.

Kati ja Juha Rapon haaveena oli rakentaa hirsitalo, jossa aktiivinen, nelihenkinen perhe pystyisi viettämään hyvää elämää.

Kyseessä oli pariskunnan toinen omakotitaloprojekti. Ensimmäinen hirsitalo oli tyyliltään maalaisromanttinen, nyt tarkoituksena oli rakentaa modernimpi talo.

Suunnitelmat menivät kuitenkin uusiksi, kun rakentumassa ollut hirsitalo alkoi vajota. Rakennukseen oli ehditty tehdä lattiavalut, asentaa sähköt ja ikkunat ja maalata ulkopuolelta.

Pahin nurkka vajosi parikymmentä senttiä.

– Alunperin talon piti olla valmis syksyllä 2021, mutta kesällä talo alkoi vajoamaan, Kati Rapo muistelee.

Yle on seurannut rakennusprojektia, joka sai alkunsa tontin ostosta 2020.

Kati ja Juha Rapo esittelivät jo purettua taloa Ylelle helmikuussa 2022. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kevät 2020: Historiallinen alue houkutteli

Aloitetaan alusta.

Rapot ostivat tontin historialliselta Vanhan Vaasan ruutukaava-alueelta huhtikuussa 2020. Tontin aiempi, 1960-luvulla rakennettu talo oli purettu.

Alue oli tuttu lähistöllä lapsuutensa viettäneelle Juha Rapolle. Vehreä ja suojaisa tontti teki myös Katiin vaikutuksen.

– Monet ovat sanoneet, että tämä on Vanhan Vaasan paras tontti, Kati Rapo kertoo.

Koska tontti on historiallinen, aviopari joutui tekemään paljon selvitystyötä ennen tontin ostoa. Yhteyttä otettiin niin Vaasan kaupungin kaavoitukseen kuin Pohjanmaan museoon.

Tontti ei ole aivan tavallinen. Pihasta löytyy muun muassa 1700-luvun kaksiosainen suuri holvikellari. Kyseessä on mahdollisesti alueen ainoa ruokakellari, joka on selvinnyt täysin ehjänä muun muassa Vaasan palosta.

– Tällä tontilla on toinen isompi maakellari, mutta sen päältä on ajanut 1960-luvulla kaivinkone ja se on osittain sortunut, Rapo kertoo.

Tonttikaupan yhteydessä Rapot saivat ison pahvilaatikon vanhoja, purettuun taloon ja tonttiin liittyviä papereita.

Koska alue on historiallinen, oli pakko tehdä kompromisseja. Haaveiden yksikerroksisesta talosta tuli rakennusmääräysten vuoksi kaksikerroksinen.

Kati ja Juha Rapolle vanhalla talolla käyminen oli tunteiden sekamelska. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kevät 2021: Kun kaikki ei mennytkään kuin Strömsössä

Rapot ostivat pakettitalon talotoimittajalta. Ainoastaan maatyöt, talon ulkomaalaus sekä terassit piti toteuttaa itse.

Tammikuussa 2021 rakennusluvan saamisen jälkeen työt alkoivat edetä vauhdikkaasti. Maatöitä tehtiin helmikuussa, kivijalan valut maaliskuussa ja maalis-huhtikuun vaihteessa vuorossa oli seinien pystytystä.

Rakennusprojekti eteni aluksi kuin Strömsössä, kunnes huhtikuussa alkoi tulla takapakkia.

– Yläkerran lattiavalu oli ensimmäinen, mistä huomasimme. Betoninestettä alkoi valua alakertaan hirsiseiniä pitkin, Juha Rapo muistelee.

Mittaukset osoittivat, että talo oli kallistunut. Rapoilla oli silti luja usko siihen, että talo saadaan suoristettua.

– Kyllähän kerrostalojakin saadaan nostettua, niin uskoin, että kyllä tämä pieni hirsitalo saadaan, sanoo Kati Rapo.

Huhtikuussa 2021 betoninestettä alkoi valua alakertaan hirsiseiniä pitkin. Tämä oli ensimmäinen merkki, että jotain oli vialla. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kesä–syksy 2021: Nostoyritys

Kesällä rakennustyöt talolla olivat pysähdyksissä ja talo jatkui painumistaan. Vajoamisen näki jo selvästi.

Syys-lokakuussa talon sivut kaivettiin auki ja taloa yritettiin suoristaa täyttömassan avulla. Kallistus oli kuitenkin liian suuri. Nostoyritys toi taloa ylös vain pari millimetriä yhdestä kohtaa.

Vaihtoehtoja talon nostolle ei löytynyt. Muutama yritys kävi selvittelemässä mahdollista talon siirtoa. Se olisi kuitenkin ollut liian iso urakka.

Purkupäätös tehtiin hieman ennen joulua.

– Se kyllä tuntui hirveältä. Viimeiseen asti uskoimme, että talo pystyttäisiin pelastamaan, Kati Rapo kertoo.

Pahimmillaan talo vajosi ainakin parikymmentä senttiä. Mittauksia ei tehty enää syyskuun jälkeen.

– Emme tiedä, kuinka paljon se siitäkin vielä vajosi, Juha Rapo kertoo.

Todennäköinen syy Rapojen talon vajoamiselle oli huono maantiivistys ja jyräys.

Koska virhe on tapahtunut maatöissä, maaurakoitsijan vakuutus korvaa tapahtuneen, kuten myös Rapojen pitkään jatkuneen asumisen vuokra-asunnossa.

– Onnea oli, ettei meidän tarvinnut lähteä esimerkiksi oikeusteitse tästä taistelemaan. Tiedossamme on tapauksia, joissa näinkin on jouduttu toimimaan. Mutta paljon aikaa on kyllä mennyt selvitystyöhön, kuin myös viime kesänä tehtyihin ulkomaalauksiin ja siivouksiin, sanoo Kati Rapo.

Vajoamisiin reagoidaan tyypillisesti vasta, kun näkyvissä on selkeitä merkkejä, kuten halkeamia, lattioiden kaltevuutta ja ikkunoiden jumituksia. Silloin voi olla jo liian myöhäistä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Suurimmat vakuutusyhtiöt: Harvinaisia tapauksia

Yle otti yhteyttä suurimpiin vakuutusyhtiöihin ja selvisi, että vakuutusyhtiöiden tietoon päätyy harva maanvajoama. Tapaukset ovat Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjola Vakuutuksen ja Turvan tietojen mukaan yksittäisiä.

Vakuutuksesta korvataan yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, joten esimerkiksi hitaasti syntyneet vahingot eivät välttämättä tule aina vakuutusyhtiön tietoon.

LähiTapiolan mukaan korvausta saatetaan hakea esimerkiksi yrityksen vakuutuksesta tai hyvin harvinaisissa tapauksissa koti- tai kiinteistövakuutuksesta. Tässä tapauksessa syynä voi olla esimerkiksi rankkasateen aiheuttama äkillinen maanvyörymä.

Myös Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläisen näppituntuma on, että maan vajoamisen aiheuttamat vakavat vahingot rakennuksille ovat todella harvinaisia.

Maan vajoamisen aiheuttamista vahingoista ilmoitetaan Turvaan kyllä tasaisin väliajoin, mutta yleensä maan vajoaminen on niin pientä ja vähäistä, että siitä ei aiheudu kovin suuria vahinkoja.

Rapon perheen talon nostoyritys toi taloa ylös vain pari millimetriä yhdestä kohtaa. Kuva: Kati ja Juha Rapon kotialbumi

Maanvajoamisiin ja painaumiin erikoistuneelle yritykselle viikoittain yhteydenottoja

Vaikka vakuutusyhtiöiden tietoon rakennusten alla tapahtuvista maanvajoamisista päätyy vain harva, saa Suomessa ja maailmalla maaperän vahvistuksia ja rakenteiden nostoja suorittava Geobear Oy näistä viikoittain yhteydenottoja. Yritys on korjannut Suomessa jo satoja kohteita.

Maanvajoamisiin on Geobearin suunnittelujohtaja Tuomas Lievosen mukaan yleensä kaksi syytä: pohjaolosuhteet ja rakenteelliset olosuhteet eli rakennus ja sen perustamistapa.

– Molemmissa voi olla virheitä samaankin aikaan: Tyypillinen tapaus on, että rakennetaan liian painavia rakennuksia vääriin maaperäolosuhteisiin. On myös yleistä, että pohjaolosuhteet muuttuvat esimerkiksi pohjavedenpinnan laskiessa

Myös vanhat rakennukset voivat vajota. Puut ja pensaat lisäävät viihtyisyyttä, mutta myös tunkeutuvat juurineen rakennuksen perustuksiin. Osansa on myös sääoloilla ja ihmisten teoilla, kuten kaivannoilla.

Talon purku tapahtui helmi-maaliskuussa. Näky talossa oli lohduton. Kuva: Kati ja Juha Rapon kotialbumi

Länsirannikon maa haastaa rakentajia

Vanhoissa korjauskohteissa korostuvat rakenteisiin liittyvät laiminlyönnit ja maaperäolosuhteiden muutokset, uusissa yleensä rakennusvirheet.

Huomattava osa Geobearin korjauskohteista sijaitsee Suomessa, erityisesti rannikkoseudulla. Yli puolet töistä tehdään länsirannikolla, Turun ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla.

– Rannikko on tyypillistä vanhaa merenpohja-aluetta, jossa saattaa olla heikompia maakerroksia mukana. Ne saattavat pidemmällä aikavälillä aiheuttaa maan painaumia, Lievonen kertoo.

Vajoamisiin reagoidaan tyypillisesti vasta, kun näkyvissä on selkeitä merkkejä, kuten halkeamia, lattioiden kaltevuutta ja ikkunoiden jumituksia. Silloin voi olla jo liian myöhäistä.

– Valtaosa rakenteista on tällöin jo liian heikkokuntoisia nostamista varten, koska se on voimallinen prosessi. Nostoa ei voi toteuttaa, jos rakenteita ei ole vahvistettu, Lievonen kertoo.

Uuteen kotiin Rapon perhe pääsevät muuttamaan tällä tietoa tämän vuoden marraskuussa. Kuva: Merja Siirilä / Yle

Kevät 2022: “Tämä on meidän unelmien talo unelmien alueella”

Rapojen talo purettiin keväällä 2022 ja kaikki päätettiin aloittaa alusta. Talolla purkutöiden aikaan käyminen oli raskasta.

– Samantien kun ajettiin auto pihaan, kyynelhanat aukesivat. Vaikka purku on ollut tiedossa jo pitkään, niin kyllä sen näkeminen tuntui erittäin pahalta,

Ikkunat ja ovet pystyttiin säästämään, samoin sähkökeskus ja lämmönvaihdin, mutta esimerkiksi hirret menivät vaihtoon.

Mikä sai jatkamaan talonrakennusprojektia? Sitä on moni ihmetellyt. Vakuutusyhtiöstäkin kysyttiin, lyödäänkö nyt hanskat tiskiin. Rapot eivät kuitenkaan halunneet luovuttaa.

– Tämä on meidän unelmien talo unelmien alueella. Ei tässä elämässä ole kuin aikaa, Kati Rapo kertoo.

Mitään muutoksia ei uuteen taloon tehdä edelliseen verrattuna, koska se vaatisi uusia lupaprosesseja.

Usko tulevaisuuteen on vahva. Jopa 1700-luvun maakellari on tarkoitus ottaa käyttöön. Kati suunnittelee järjestävänsä tilassa pilatestunteja, Juha taas haaveilee perinteisemmästä miesluolasta. Aika näyttää kumman suunnitelmaa he lähtevät toteuttamaan.

Uuden talon perustukset saatiin valmiiksi huhtikuussa ja toukokuun lopulla oli vuorossa seinien pystytys. Uuteen kotiin Rapon perhe pääsevät muuttamaan tällä tietoa tämän vuoden marraskuussa.

Millaista oppia projekti on antanut?

– Isoin ja tärkein oppi on, että tee kirjalliset sopimukset kaikesta. Ja asianmukaiset vakuutukset, Kati ja Juha Rapo kertovat.

