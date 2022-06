Joonas Konstigin kolumni: Onko Sanna Marin seuraava Kekkonen?

Johtajalle ulkomuoto on hyve. Pinta ei ole vain pintaa, se on sisusta tihkumassa ulospäin.

Kuka tahansa saattaa pukeutua hyvin silloin tällöin, vahingossa. Mutta nahkatakin jälkeen oli selvää, että Marin tietää mitä tekee. Sillä minkälainen vaatetus lähettää parhaan viestin maan puolustustahdosta? Jakkupuku ei kertoisi, että Suomi on nyt hereillä; jokin armeijan univormuun viittaava olisi yliyrittämistä, sopimatontakin. Sen sijaan prätkätakki on imagoltaan kova, mutta silti tyylikäs. Vieläpä hevimaan kansainväliseen brändiin sopiva.

Pääministeriksi noustessaan Sanna Marinilla oli kaksi heikkoutta : hän on nuori ja kaunispiirteinen, ja ne ovat vähättelijöille helppoja maaleja. Marin olisi voinut alkaa peitellä heikkouksiaan pukeutumalla mummomaisesti, leikkaamalla hiuksensa, muuttumalla harmaaksi… Mutta hän valitsi kääntää heikkoutensa vahvuuksiksi. Marin valitsi tien, joka on hyveellisempi.

Gravitas on vanha roomalainen valtiollinen hyve. Painoon viittaava sana tarkoittaa ulkomuotoa ja esiintymistä, jossa on punnittua arvokkuutta. Johtajan ”painavuus” vetää huomion itseensä. Sitä kuunnellaan, se otetaan tosissaan, sitä seurataan.

Mutta gravitasia ei voi ostaa kaupasta, ja sitä on monenlaista sorttia. Mannerheim tietysti hersyi gravitasia, mutta sitä oli niin ikään Mahatma Gandhilla ja Margaret Thatcherilla . Miten sitten saada gravitasia?

Keskeinen keino on hallittu esiintyminen. Itsehillintä on sisäinen hyve, joka erittyy ulos elekieleen asti. Marin kerää gravitasia huomattavalla itsehillinnällään, jota professori Matti Klingekin päiväkirjoissaan ihailee. Marin kantaa itsensä harkitun kuninkaallisesti, ei tee holtittomia eleitä, ei vääntele naamaansa, ei hössötä tai sössötä.

Hallittuja ovat myös hänen asuvalintansa, hyvin istuvat tummat puvut ja poolopaidat. Marin on ehostusta myöten huoliteltu, mutta luonnollisesti. On kuin hän hallitsisi tyyliseikat niin helposti, että muotopuoli hoituu itsestään ja hän voi keskittyä sisältöön. Hyvä pukeutuja osaa piilottaa sen, miten huolellisesti on pukeutunut.