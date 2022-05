"Salonkikelpoisista" oireista puhutaan avoimesti, mutta sairaushäpeä on yleistä – lääkäri Anni Saukkola ei salaile omia sairauksiaankaan

Lääkäri Anni Saukkola on itse potilaana vähätellyt masennusoireitaan ja peitellyt sitä, että unohti ottaa lääkkeensä. Häpeä on saanut hänet lääkärissä myös kaunistelemaan omaa alkoholin käyttöään. Teininä hän puolestaan meni punastellen seksitautitesteihin ja nolostui, kun tuloksista soitti naapurissa asuva terveydenhoitaja.

Lääkärinä hän on huomannut, ettei hän itse todellakaan ole ainoa, jolla on vastaavia kokemuksia.

Vaikka osalle ihmisistä omista oireista puhuminen lääkärin kanssa on aivan ok, toisten mielestä se voi olla todella kiusallista. Paljon on kiinni myös siitä, syntyykö potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille luottamusta. Luottamuksen muodostuminen voi olla haastavaa, jos hoitava taho jatkuvasti vaihtuu.