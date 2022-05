Korona sai suomalaiset tungeksimaan jäätelöautoille ja suosio jäi päälle – jätskikesä alkaa kovin myyntiodotuksin

Yhtiön liikevaihto on kivunnut buumin myötä yli viiden miljoonan euron. Se on parisen miljoonaa enemmän kuin ennen koronaa.

– Emme ole levittäytyneet uusiin kuntiin, mutta olemme alkaneet ajaa suosittuja reittejä aiempaa tiheämmin. Moni perhe on selvästi taas tottunut jäätelöautolla käymiseen, toimitusjohtaja Veijo Laitinen kertoo.

Kauniilla säällä kauppa käy

– Kilpailu on kovaa. Kojuja on paljon ja tuntuu, että ne vain lisääntyvät kesä kesältä, joensuulaisen Nikolai Jäätelöt Oy:n yrittäjä Mari Tahvanainen kertoo.

Tahvanainen on ollut jäätelöalalla vajaat kolme vuotta. Hän on huomannut, että sää vaikuttaa olennaisesti jäätelön menekkiin. Samoilla linjoilla on kivenheiton päässä sijaitsevan Ylisoutajan jäätelökioskin yrittäjä Anton Sutinen, joka seuraa keskikesällä säätiedotuksia tunnin välein.